Napokon priznali: Evo što su raskinuli Bora i Anastasija, u sve se umešala Matora (VIDEO)

Nerealno!

Anastasija Brčić je naredna dobila reč na Pretresu nedelje kako bi otkrila razlog sukoba nje i Bore Santane.

- Bora i ja smo se sinoć pokačili i danas smo nastavili taj sukob - rekla je Anastasija.

- MI smo juče proveli dan super, pa je ona tokom Mićine igre istine krenula da me gađa i vređa. Ona je meni zamerila jer sam hteo da pljubim Anitu, a ona je rekla da ja nema devojku, Anastasija je mene izvređala više nego bilo koja devojka - rekao je Bora.

- Ja sam rekla da je Matora dobar čovek ti si se potrduio da me uveriš u suprutno - rekla je Anasasija.

- Ja tebi nikada nažao nešto nisa uradila, ja za tebe ne mogu da kažem da si loš čovek kada mi ništa nažao nisi uradio - rekla je Matora.

- Vi ste ovde gori sto puta od mene - vikala je Anastasija dok je Terza pokušavao da je smiri.

- On priča kao da smo on i ja imali najgoru svađu, a meni nije jasno zbog čega. Ti si Boro mene izvređao više nego bilo ko - rekla je Matora.

Autor: N.B.