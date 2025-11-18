AKTUELNO

Zadruga

Napokon priznali: Evo što su raskinuli Bora i Anastasija, u sve se umešala Matora (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerealno!

Anastasija Brčić je naredna dobila reč na Pretresu nedelje kako bi otkrila razlog sukoba nje i Bore Santane.

- Bora i ja smo se sinoć pokačili i danas smo nastavili taj sukob - rekla je Anastasija.

- MI smo juče proveli dan super, pa je ona tokom Mićine igre istine krenula da me gađa i vređa. Ona je meni zamerila jer sam hteo da pljubim Anitu, a ona je rekla da ja nema devojku, Anastasija je mene izvređala više nego bilo koja devojka - rekao je Bora.

- Ja sam rekla da je Matora dobar čovek ti si se potrduio da me uveriš u suprutno - rekla je Anasasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tebi nikada nažao nešto nisa uradila, ja za tebe ne mogu da kažem da si loš čovek kada mi ništa nažao nisi uradio - rekla je Matora.

- Vi ste ovde gori sto puta od mene - vikala je Anastasija dok je Terza pokušavao da je smiri.

- On priča kao da smo on i ja imali najgoru svađu, a meni nije jasno zbog čega. Ti si Boro mene izvređao više nego bilo ko - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

SASULI JEDNO DRUGOM SVE U LICE! Anđelo i Matora priznali koliko se ne podnose, pa joj je Ranković poručio da je FOLIRANT! (VIDEO)

Domaći

OTKOPALE RATNE SEKIRE: Matora i Kačavenda u novom okršaju, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Zadruga

POKUŠAO DA SE OPERE: Anđelo sasuo Luki sve u lice, zamerio mu što je majku nazvao MONSRUMOM, pa pokušao da mu otvori oči (VIDEO)

Domaći

OPŠTI HAOS! Milena zaratila sa Anđelom zbog Matore i Ša, umešala se Anita! Pljuštale UVREDE na sve strane: SETI SE ŠTA SI RADILA! (VIDEO)

Zadruga

NA SVE NAČINE POKUŠAVA DA SE DODVORI ANELI: Luka pokazao zube Ahmićevoj, pa krenuo da se pravda (VIDEO)

Zadruga

RASKRINKAN: Bora na stubu srama zbog osnosa sa izvesnom pevačicom, svi pokušavaju da saznaju o kome se radi (VIDEO)