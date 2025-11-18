OVO NEMA DALJE: Teodora na sve moguće načine ponižava Bebicu, tvrdi da je on kriv za raskid (VIDEO)

Šok!

Teodora Delić nastavlja na sve moguće načine da ponižava Nenada MAcanovića Beboicu.

- Ja želim da mi se vratiš - rekao je Bebica

- Znam da želiš. ali ne završili smo, nemoj da mi se obraćaš - rekla je Teodora

- Ti si bolesna - govori je Bebica.

- Ti pokazuješ da ti mene ne voliš - govorila je Teodora.ž

- Ma šta tebe to zanima - rekao je Bebica.

- Ti dozvoljavaš da tvoja drugarica ponižava tvoju najveću ljubav, mene ne možeš da veslaš, padaš na sitnice- rekla je Teodora.

- Ma šta je sa tobom - rekao je Bebica.

- Jako je bitno sa kim se družiš, ti pričaš ljudima kako te gledam - rekla je Teodora.

Autor: N.B.