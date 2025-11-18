AKTUELNO

Rekao je da si mu sve demantovala: Dača pokušao da urazumi Aneli, preneo joj sve što je Luka pričao u emisiji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako je ove nedelje potrčko, Aneli Ahmić legla je u krevet u izolaciji, te je tom prilikom do nje došao Dača Virijević kako bi je urazumio, dok je ona sve vreme plakala i kukala.

- Priča nebuloze da si mu rekla da hoćeš da vodiš ljubav sa njim, kaže da si sve demantovala i da si slagala sve, da si mu rekla. Kod Darka pričaš jedno, ovamo drugo - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima na slici, gde se vidi na rukama - rekla je Aneli.

- Rekao je da si izmislila, da si njemu priznala da nije istina. Milan je rekao da ti svi veruju to za batine. Nemoj da budeš sa njim ili budi sa njim, šta tebi fali kada si sama?! - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

