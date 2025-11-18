UROŠ PREŠAO IGRICU! Toša počeo da varniči od njegovih odgovora! (VIDEO)

Smeh do suza.

Robot Toša nastavio je da ispituje Uroša Stanića o životinjama, a njegovi odgovori su bili haotični.

- Ptica kivi nije ptica, to je voće, nema kljun, ima dlake. Ne znam da postoji ptica kivi, to se jede - pričao je Uroš.

- Gde žive pingvini - pitao je Toša.

- Magadaskar - rekao je Uroš kao iz topa.

- Je l' Magadaskar ili Madagaskar - pitao je Toša.

Oni su nastavili razgovor o zološkom vrtu i o najstarijem stanovniku Beogradskog zološkog vrta krokodilu Muji.

Zatim se ragovor produžio na Indijance i kauboje. Uroš je uveren da oni ratuju oko irvasa.

- Irvasi sigurno imaju indijska imena - konstatovao je Uroš.

Autor: R.L.