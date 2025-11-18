Stala na put lažima! Rada se ogradila od muvanja sa Neriom, pa stala uz Hanu, a evo da li će Kačavenda dati drugu šansu Janjušu (VIDEO)

Ovo se čekalo!

U toku je "Igra istina", a Maja Marinković postavila je pitanje Hani Duvanjak.

- Ajde daj tri najiskrenije osobe i tri najneiskrenije osobe - rekla je Maja.

- Mislim da je najiskrenija Maja, sve vam u facu kaže. Asmin kaže sve u facu, nekad malo pretera. Bora se zeza, ali je iskren. Aneli je neiskrena prva. Rado, da li misliš da sam ja treba drugačije da reagujem? - pitala je Hana.

- Njihov odnos je više delovao kao flert, a Nerio i ja smo više pričali o tebi i Neriu. Ja nisam podržala to što je Sita priča. Različita je situacija i ne smatram da si trebala da reaguješd rugačije. Smatram da je Anelina reakcija suvišna i preterana. Dačo, kako komentarošeš Anelinu reakciju na Hanin ulazak? - pitala je Rada.

- Devojka nije ni ušla, a ona je udarila na nje fizički izgled. Nerio je rekao da vi zarađujete, ali nemate za sve uvek. Hana nije rekla ništa loše za Aneli. Aneli nije ta koja treba da raspravlja sa Hanom. Ona je rekla da imaju slike masnica napolju - rekao je Dačo.

- Ne postoje slike. Ajde uradite Analizu kako nekoga ovde da udariš?! - skočio je Luka.

- Kačavenda s obzirom da ti i Janjuš ne provodite više vreme želim da znam da li će takav odnos ostati do kraja? - pitao je Dačo.

- Ja sam juče izašla i dala mu čokoladice, zagrlila ga. Nas su spojili na neki način naši smrtni slučajevi iz sedmice. On zna da ja njega jako gotivim i uvažavam i poštujem, međutim, došli smo u nesporazum. Ja ne dozvoljavam da se neko dere na mene. Za sada se držim nekog svog stava. Nemamo mi šta mnogo da raspravljamo - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić