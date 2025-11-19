AKTUELNO

Zadruga

Opet promenio ploču: Alibaba od sutra ponovo postaje zaštitnik Đukića i Teodore, oni umiru od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Slatko ih nasmejao!

Asmin Durdžić prišao je Teodori Delić i Filipu Đukiću i počeo da ih grli, te im je obećao da od sutra opet menja ploču i da će ih opet braniti od svih, zbog čega su oni umrli od smeha.

- Smrad smrdljivi, vidi šta radi, a posle će da nas komentariše kao da smo najgori - rekla je Teodora.

pročitajte još

Noć iz pakla za Nenada Macanovića Bebicu: Teodora i Filip se dohvatili na njegove oči, on prolio more suza! (VIDEO)

- Asmin je najjači - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću da vas branim od svih - rekao je Alibaba.

- Ti si smrad jer nas loše komentarišeš - rekla je Teodora.

pročitajte još

Sandra Rešić napravila lom: Upoznala Tošu, pa mu ispunila specijalnu želju! (VIDEO)

- Ma kakvi, idem sad da spavam - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Hana i Nerio večeras prave sina! Toša rešio da im pripomogne, a evo i kako će se beba zvati (VIDEO)

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Takmičari umiru od smeha: Asmin ponovo prepričao dogodovštine iz Grofičine kuće! (VIDEO)

Zadruga

Lepi Mića ne prestaje da blati Anđelu: Ona saznala sve detalje pljuvačine, pa se zacenila od smeha! (VIDEO)

Zadruga

On stvarno misli da to nije istina: Takmičari umiru od smeha zbog Bebičine zaslepljenosti, Kačavenda ga opet izdala! (VIDEO)

Zadruga

'NEMAM ŠTA NJENOJ BABI DA DOKAZUJEM!' Ša ne dolazi sebi, na sav glas isticao da su on i Miona PRESREĆNI, učesnici popadali od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Što si se naježila? Sve gori između Đukića i Maje, ovo nisu mogli da sakriju od kamera! (VIDEO)

Košarka

Urnebesan ŠOU Jokića: SKAKUTAO kao dete, sudija gledao u čudu, a rival VRIŠTAO OD SMEHA (VIDEO)