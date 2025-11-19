Opet promenio ploču: Alibaba od sutra ponovo postaje zaštitnik Đukića i Teodore, oni umiru od smeha! (VIDEO)

Slatko ih nasmejao!

Asmin Durdžić prišao je Teodori Delić i Filipu Đukiću i počeo da ih grli, te im je obećao da od sutra opet menja ploču i da će ih opet braniti od svih, zbog čega su oni umrli od smeha.

- Smrad smrdljivi, vidi šta radi, a posle će da nas komentariše kao da smo najgori - rekla je Teodora.

- Asmin je najjači - rekao je Đukić.

- Ja ću da vas branim od svih - rekao je Alibaba.

- Ti si smrad jer nas loše komentarišeš - rekla je Teodora.

- Ma kakvi, idem sad da spavam - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić