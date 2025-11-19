AKTUELNO

Zadruga

Nikad skandaloznije poniženje Maje Marinković: Sve vreme nalivala alkoholom pijanog Filipa, pa mu se zadnjicom trljala o polni organ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svi takmičari gledaju u čudu!

Filip Đukić juče je odjavio Maju Marinković pred svima za stolom nakon što ga je ona bocnula da nema nameru da komentariše fejk teme u pet sati ujutru, a čini se da je njoj ovo baš udarilo na sujetu i da je sve vreme tražila način da se pomiri s njim.

pročitajte još

Dočekala svojih pet minuta: Teodora razvukla kez od uva do uva, pa Maju proglasila UTORAK devojkom! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Maja Marinković cele noći pokušavala je da se pomiri sa Filipom Đukićem, a kad je shvatila da se on mnogo napio i da više nije ni konstatovao ljude ispred sebe, iskoristila je priliku da ga sve vreme zavodi i dozvolila je da je on balavi po vratu, hvata za zadnjicu, a potom mu se i trljala o polni organ.

pročitajte još

Mi nismo zajedno: Teodora osmehom pokušava da sakrije tugu zbog Filipovog brutalnog poniženja! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Izgorela od ljubomore kao šibica: Teodora oplela po Maji zbog Filipa! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok i neverica: Jelena svojim izlaganjem o Ivanovom i njenom druženju ostavila učesnike bez teksta! Skriva razlog njihove bliskosti?! (VIDEO)

Domaći

U ovakvom izdanju je niste videli: Žena Viktora Troickog oduševila sve stajlingom, čipka preko butine u prvom planu (FOTO)

Domaći

Bilo kuda, oni svuda: Sofija i Terza plešu jedno pored drugog, sve pršti od varnica! (VIDEO)

Zadruga

Bebica ponizio sebe kao nikad niko: Posle svega priznao da čeka Teodoru da mu se vrati, zato što samo njega voli! (VIDEO)

Domaći

Sada je sve jasno: Pozvali smo Matejinu devojku koju je prevario sa Aneli, evo da li su i dalje u vezi

Domaći

Moj bivši je tvoj fan: Korda pokazao poštovanje zbog Ane, Maja žestoko PONIZILA Cara (VIDEO)