Nikad skandaloznije poniženje Maje Marinković: Sve vreme nalivala alkoholom pijanog Filipa, pa mu se zadnjicom trljala o polni organ! (VIDEO)

Svi takmičari gledaju u čudu!

Filip Đukić juče je odjavio Maju Marinković pred svima za stolom nakon što ga je ona bocnula da nema nameru da komentariše fejk teme u pet sati ujutru, a čini se da je njoj ovo baš udarilo na sujetu i da je sve vreme tražila način da se pomiri s njim.

Maja Marinković cele noći pokušavala je da se pomiri sa Filipom Đukićem, a kad je shvatila da se on mnogo napio i da više nije ni konstatovao ljude ispred sebe, iskoristila je priliku da ga sve vreme zavodi i dozvolila je da je on balavi po vratu, hvata za zadnjicu, a potom mu se i trljala o polni organ.

Autor: N.Panić