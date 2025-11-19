AKTUELNO

Zadruga

Doleteo kao furija: Bebici pao mrak na oči kad je ugledao Đukića i Teodoru u istom krevetu, sledi haos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogao da ostane imun!

Teodora Delić ispunila je želju Filipu Đukiću i primila ga u svoj krevet kako bi ga umirila, a u tom momentu u sobu je ušao Nenad Macanović Bebica koji nije mogao da izdrži da njih dvoje zajedno vidi u krevetu.

Šok scene u Eliti: Dok Đukić ljubi Teodoru, obezbeđenje pravi živi zid da ih Bebica ne dohvati! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Obzirom da njih dvoje to više ne zanima, oni su nastavili da se vaćare na njegove oči, a Bebica nije treptao i sve vreme je iz svog kreveta pomno pratio dešavanja Đukića i Teodore. Zasigurno je da mu je ovo najbolniji udarac do sad, a kako će se dalje odvijati dešavanja, ostaje da pratimo.

Nova na listi utorak devojaka: Maja se poljubila sa Filipom, mislili su da se ovo neće videti! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

