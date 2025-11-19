JOŠ JEDNO U MORU PONIŽENJA: Teodora zaboravila da je Filip noćas OBLETAO oko Maje, pa jutro dočekala u njegovom zagrljaju! (VIDEO)

Prešla preko svega!

Teoodra Delić rešila je da izignoriše činjenicu da je Filip Đukić tokom žurke davao sve od sebe da zavede Maju Marinković, te je prihvatila da legne nakon svega s njim u krevet i pored toga što nisu ozvaničili odnos.

Njen postupak rastužio je i razbesneo njenog bivšeg momka, Nenada Macanovića Bebicu, koji je zbog njenog ponašanja imao ishitren postupak i ušao u sukon sa Filipom, ali po svemu sudeći ona za to ne mari, što je dovoljan pokazatelj jer se od Đukića ne odvaja ni nakon toga.

Autor: S.Z.