Igračka plačka: Ivan zamerio Đukiću što nije stao iza Teodore kad je trebalo, pa otkrio šta je bio Bebičin okidač! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelj Bora Santana ugostio je Saleta Luxa i Ivana Marinkovića koji su komentarisali sve goruće teme u Beloj kući.

- Đukić i Maja su bili prisni, tu nema govora i Maja je ista kao i ostala. Poenta je da je Teodora isto bila sa Bebicom u garderoberu, a Filip to nije znao. Definitivni okidač je bio kad je Terza nap*šio Đukića i onda je Bebica dobio krila da ga zgazi - rekao je Sale.

- Sada se konačno nešto desilo, a desilo se ono što je neko očekivao, a nije trebalo to da se desi. Teodora i Filip su trebali da uđu u mirnu vezu, ali nisu mogli. Svako u ovoj priči gleda svoje dupe, obzirom da Teodora želi da izađe iz veze, Maja nas pravi budalama da joj je Filip drug, dok Filip ne želi u vezu, a Bebica pravi haos. Pitanje je koliko je Bebica sinoć bio svestan da to sve sklopi u glavi i to uradi, ali mislim da je on našao najbolji način da sebi da snagu. On je sam sebi dao snagu time što je napao Filipa i vratio sebe, tako da njemu Teodora više nije fokus već mu je žrtva Filip da bi sebe povratio. Koliko će ovo da traje to je pitanje, ali mislim da neće dugo trajati već će pokušati da vraća Teodoru koju nikad neće uspeti da vrati. Filip je morao da stane uz nju i iza nje kad je odabrao ovu devojku. Terza je bio u pravu sinoć, samo što je bio pregrub prema Maji zato što smo svi sinoć to konstatovali. Ovo je klasična igračka plačka jer se s ovim stvarima ne igra, a cela ova priča je krenula toliko lagano - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić