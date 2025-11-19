AKTUELNO

Filip preko ovoga neće preći NIKAD: Mića ugasio Teodori svaku nadu za vezu s Đukićem, pa otkrio da u narednim danima tek sledi karambol! (VIDEO)

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelj Bora Santana ugostio je Zoricu Marković i Lepog Miću

- Ovo je postalo strašno, ukoliko me bude neko dirao na spavanju sada tvrdim da neću odgovarati za svoje postupke dalje. Sami su kuvali, sad nek sami rešavaju. Ovo je jedna lakrdija gde se ništa ne zna i gledaćemo ishod - rekla je Zorica.

- Zašto misliš da Teodora sad hoće da se povuče? - upitao je Bora.

- Ne znam, možda se plaši. Meni niko nije iskiren u toj priči, a ja znam sve za Đukića i Maju. Filip je bio nesiguran, videćemo šta će da bude zato što sam u šoku i nikom ništa ne verujem - rekla je Zorica.

- Ja sam se Maji izvinila jer sam jutros pomislila da proziva mene, a kada smo popričale shvatila sam da sam pogrešila. Imam potrebu da se izvinim svima - rekla je Mina.

- Velika je razlika između psihičke igre i fizičkog nasilja. Sve ovo je došlo iz neproverene ljubavi jer su sve ljubavi ovde jako loše. Muški delovi parova su jako slabi i loši, a muškarac treba da bude gazda ovde. Filip kaže da mu se sviđa Teodora koja je već dve godine u vezi, a Bebica ćuti i kaže da je Đukić divan dečko. Lažnu veridbu sam proglasio skalamerijom i cirkusom, a proglašen sam da sam najgori. Devojka je posle dan ipo odustala od te priče i ja nikad nisam tu vezu kritikovao, a on me nikad nije slušao. Teodora je mene prodala kod Bebice jer sam je ja branio od Bebice, nastradao sam ni kriv ni dužan. Filip je učesnik toga i ima odgovornost, a ovde niko nije realan. Ovde je Filip već izvukao deblji kraj, za ovo opravdanja nema. Bebica je jedini koji je u ovoj priči voleo i on ne može da shvati da Teodora nije njegovo vlasništvo. Terza je sinoć ispao najispravniji i zamerio Đukiću zbog Maje. Teodora i Filip nikad neće biti zajedno jer Filip nikad neće preći preko ovoga što mu je urađeno sinoć, ali zapamti nikad. Bebica nikad neće prežaliti da je ostao bez Teodore i ovde tek sledi karambol, tek će biti haos ovde- rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

