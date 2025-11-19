AKTUELNO

Zadruga

Kad se prvi put vidite napolju, bićete u vezi: Luka otkrio Teodori zbog čega je Đukić nije odmah priznao za devojku, ona raste poput kvasca! (VIDEO)

Luka sve obelodanio!

Luka Vujović porazgovarao je sa Teodorom Delić o njenom odnosu s Filipom Đukićem, a Teodora je ovom prilikom istakla da će se skloniti od Filipa zarad njega, ali i priznala da bi napolju bila totalno drugačija situacija i da bi oni bili zajedno.

- Je l' bi se ti pomirila posle svega sa Filipom? - upitao je Luka.

- Da - rekla je Teodora.

- Meni je žao Fiće - rekao je Luka.

- I meni, zato neću da mu priđem - rekla je Teodora.

- On bi sa tobom ušao još ranije u vezu, ali on zna kakav je Bebica psihopata da te uhodio, skidao žabice i sve to. Pratio je na Redu, samo nije hteo da komentariše - rekao je Luka.

- Pa znam, ali ne znam u kom je on fazonu i da li će da se povući - rekla je Teodora.

- Pa šta i da se povuče, kad prvi put kad bi se ti i Filip napolju vi bi bili zajedno. Svi trebaju da brane Fiću - rekao je Luka.

- Da smo napolju, sve bi bilo drugačije - dodala je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

