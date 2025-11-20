AKTUELNO

Zadruga

KRŠ I LOM U PABU! Luka prebacio Aneli zbog Alibabe, ona ODLEPILA, pobacala stvari! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nervoza među ljubavnim parom.

Luka Vujović pobesneo je kada je čuo da je Aneli Ahmić pričala sa Asminom Durdžićem o njihovoj vezi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Doviđenja, dečko te savetovao o našem odnosu - bio je besan Luka.

- Šta ti meni doviđenja, znači ti hoćeš sa Anitom - urlala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde doviđenja, šta sa njim da pričaš. Idi sa Asminom pričaj o mojoj i tvojoj vezi - ponavaljao je Luka.

- Je l' hoćeš opet da me dovodiš do ludila - urlala je Aneli.

Aneli u jednom trenutku počela da razbacuje stvari po pabu.

Autor: R.L.

