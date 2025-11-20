URNEBESNA SCENA! Janjuš uspeo da ISPREPADA Aleskandru Jakšić gumenom zmijom, ona skočila do plafona od straha! (VIDEO)

Smeh do suza!

Marko Janjušević Janjuš dogovorio se sa robotom Tošom u toku današnjeg dana da napravi smicalicu učesnicima Elite i preplaši ih u toaletu.

Naime, on je postavio gumenu zmiju, a Aleksandra Jakšić bila je prva koja je upala u njegovu zamku.

Ona je nakon izlaska iz toaleta vrisnula, a Ilija Pečenica, Milan Stojičkovič i Marko Janjupević Janjuš prasnuli su u smeh.

Aleksandra je takođe krenula da se smeje, što je dovoljan pokazatelj da je njegova smicalica urodila plodom i sve nasmejala do suza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.