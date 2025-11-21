AKTUELNO

Zadruga

OTVORIO DUŠU: Asmin prišao Aneli, pa joj poručio da će je zaštititi od negativnih komentara njegove porodice! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Velika promena!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić imali su blagu raspravu u izolaciji koja je započeta zbog njegovog kofera.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim od tebe jednu stvar - rekao je Asmin.

- Pomeri kofer - rekla je Aneli.

- Gde želiš kofer? Hoćeš mi dati jednu kutiju? - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo ti - rekla je Aneli.

- Ovo niko ne sme saznati, ali da znaš, ti si za mene jedno, ni Mustafa, ni Mevlida nemaju pravo tebe da diraju. Isto tako, ja kad komentarišem Situ - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

