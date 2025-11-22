Pomrsila konce, a ništa nije uradila! Sofija s osmehom dala sud o odnosu Mine i Terze, evo da li se bude STARE VARNICE (VIDEO)

Iskrena do koske!
Darko Tanasijević, voditelj i predstavnik portala Pink.rs, podigao je Sofiju Janićijević, kako bi dala svoj sud o odnosu Mine Vrbaški i Bore Terzića Terze.
- Sofija, šta uradi - pitao je Darko.
- Stvarno ništa nisam uradila, u ovoj priči nisam, ne želim da budem. Malo pre sam se našalila sa Minom: "Pozovi ga ti, ma bolje ti" - rekla je Sofija.
- Zamisli ti, one se spr*aju sa mnom - skočio je Terza.
- Vidi, on skače, a ne zna šta se desilo. Dača je rekao da pevamo tu pesmu, ja sam se nasmejala, šta je problem - rekla je Mina.
- Ne osećam da mi se udvara Terza, gleda me čudno, ali ne kao mlađu sestru. Ne primećujem to kod njega, možda zato što ga ne gledam kao partnera, pa me i ne intresuje. Ja sam se bazirala na druge ljude i druge stvari. U pravu je Mina - rekla je Sofija.
- Ma jeste, nije problem ona, problem je moj utorak - rekao je Terza.
- Terza će da ispoštuje, pa neće više da pije. Evo, života mu njegovog neće da pije - smejala se Sofija.
- Ona namerno izlazi napolje kada sam ja napolju - rekao je Terza.
