Milan ili Ranković?! Zasela katedra za Sofijine odnose! Dača izanalizirao sve: Rekao mi je Anđelo da on zna, za razliku od ovog, da ne voliš slatko... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Detaljno, da detaljnije ne može!

Dača Virijević i Sofija Janićijević osamili su se u radiju, te su tako započeli razgovor o potencijalnim momcima koji se dopadaju Sofiji - Anđelo Ranković i Milan Stojičković.

- Gledaj, ulazi Miki u vece, ide dečko kod wc šolje. Ja se vraćam da perem ruke, ulazi Milan. Daje mi čokoladicu i kaže: "Evo ti čokoladica", ja kažem: "Je l' to za Sofiju", kaže on, zapeo dečko, ja mu kažem: "Daću joj" i on mi kaže: "Možeš i ti da je pojedeš" i ja ti dajem, samo sam hteo da vidim Anđelovu reakciju. Ni Anđelova reakcija nije naivna...Anđelo je čuo u prolazu i vraća se i kaže mi: "Čuo sam te šta pričaš". Donosi i zapamti šta je rekao: "Ja znam, bez obzira što je Milan rekao, ja znam da Sofija ne jede slatko" - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, on baš pamti sve što kažem. Bio je u prodavnici, kupio je čaj i kaže: "Evo da pijemo". Pričamo Anđelo i ja za Tursku, ja pričam: "Želim da kad izađem da idem u Tursku", on kaže: "Ti idi, a pričaćemo na kameri, kod kuće", tako nešto u tom fazonu, pričao je kao u budućem vremenu da ćemo mi da se čujemo - rekla je Sofija.

- Ja mislim da Milan nema hrabrosti, ne možeš ti da daješ...Drugo je što je Asmin meni davao čokoladice za Maju, Asmin je kao zauzet, ali moraš da skupiš hrabrosti, a ne da ja dajem čokoladice

- On je prvi put ovde popio. I on krene za mnom i on kaže: "Da te sačekam šta god da radiš", ja mu dam, on stavi na sebe moj parfem i kaže mi na kraju: "Kako bih ja uradio nešto, ali nije situacija", a ja ga pitam: "Šta si to hteo da uradiš, a nije situacija?", a on kaže: "Mnoge, ali nije situacija" - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Karić - rekao je Dača.

- Ne, mi smo pričali, ja sam mu rekla da sam mu vratila, sada smo jedan-jedan. Meni je Karić stvarno najkorektniji dečko. Ima poštovanje, kulturu i vaspitanje, može da priča ko šta hoće, ali on ima sve. On je pomislio da sam bila s njim, on je spomenuo Stefana, pa sam mu ja rekla sve ovo - rekla je Sofija.

- Ja kada sam rekao da ti se svidela čokoladica, on je rekao: "Daću ti ja opet da joj daš", to mi je pi*kasto...Obrni, okreni, Terza je za muvanje muškarčina, ovi ništa - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro, on je brđanin, a ovaj je stidljiv malo. Ne volim da se stidi, ali je to možda zbog prostora i kamera - rekla je Sofija.

- Ja mislim da on dugo nije imao devojku, ja to mislim - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

