Kada ćemo da se krljamo u vrat?! Đukić se raspitivao kod Maje kada će ponoviti scene iz toaleta, ona ga oduvala (VIDEO)

Hit!

Maja Marinković sedela je na kauču sa cimerima, gde je bio i Filip Đukić, te se tako Đukić raspitivao kada će da ponove scene iz toaleta.

- Razmišljam da se prebacim negde drugde, energija mi ne prija. S desne strane ste mi tu Anđelo, ti, Kačavenda i Sofija - rekla je Maja.

- Gurni prste u šteker - smejao se Filip.

- Duvaj ga, izbotoksirani majmune - rekla je Maja.

- Kada ćemo da se krljamo u vrat - pitao je Đukić.

- Nikad, ne, ne. Đubre jedno, ustane tu...Gore je u kazinu nego ovde, s tim što ambijent radi svoje, katastrofa, ono se više neće ponoviti. Možemo mi da đuskamo - rekla je Maja.

- Ako je ništa, što ne možemo opet - rekao je Filip.

- Stvarno?! Je l' hoćeš - rekla je Maja.

- Pa hajde - rekao je Đukić.

- Pa bi on, ali ja neću. Ja ti nisam ove tvoje, ne možeš Filipe sa mnom tako, je l' si ti normalan?! Ne zna da odgovori, ćuti kao ku*va - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić