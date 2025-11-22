DAO SVOJ SUD: Ivan stavio Teodoru i Filipa u isti koš, uveren da nemaju ni gram EMPATIJE prema Bebici! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Ivan Marinković je naredni dao svoj sud na temu osoba koje najmanje osećanja imaju za druge ljude.

- Na prvom mestu je Teodora, koja je svojim ponašanjem videla da ne mari za to kako se oseća. Na drugom mestu je Filip, koji nije za Teodoru mario. Mislio sam da će makar njihov odnos imati neku perspektivu, ali očigledno nije tako. Treća osoba je Asmin. Kad vidim njegov odnos sa Aneli, verujem i da je on svestan da je prema njoj imao manjak osećanja u prošlosti. Mogao je sve drugačije da uradi. Sve je drugačije moglo. Treća osoba je Asmin.

- Terza je na prvom mestu, jer je Minu ostavio toliko zbog utorka i provoda. Na drugom mestu je Bora, jer je izgovarao sve one uvrede Boginji. Treća osoba je Luka jer nije pokazao empatiju prema ocu - kazao je Jovan J.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.