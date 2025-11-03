VINUO JE U NEBESA: Luka dao sve od sebe da Aneli predstavi kao direktnu, pa indirektno pecnuo Lepog Miću! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Aneli Ahmić je iznenela svoj stav tokom ankete za najdirektniju osobu.

- Luka je na prvom mestu, Ivan je na drugom, a na trećem je Matora - kazala je Aneki.

- Za mene ne mogu direktne osobe da budu osobe koje pričaju jedno van crnog stola, a drugo za crnim stolom. Na prvom je Aneli. Na drugom mestu je Matora, bila je veoma direktna kada je rekla ono za Draganu, kada bi raskrstila sa njom. Na trećem mestu bi mogao biti Mića, ali ume da bude pristrasan. Na trećem mestu mogu da budu Ivan, Mića i Filip - kazao je Luka.

- Naveo bih Miću, on je bez premca na prvom mestu, ali bih možda pre njega stavio Jovana Rajića. Filip je na drugom mestu, na trećem je Boginja - kazao je Miki.

- Miljana, Uroš i Mića - kazao je Nerio.

- Najdirektniji je moj momak Sale, on uvek kaže kratko i jasno onako kako misli. Na drugom mestu je Milena. Sviđalo se to nekom ili ne, Milena je takođe direktna. Na trećem mestu je Maja - kazala je Sara S.

Autor: S.Z.