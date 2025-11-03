AKTUELNO

Zadruga

VINUO JE U NEBESA: Luka dao sve od sebe da Aneli predstavi kao direktnu, pa indirektno pecnuo Lepog Miću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Aneli Ahmić je iznenela svoj stav tokom ankete za najdirektniju osobu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka je na prvom mestu, Ivan je na drugom, a na trećem je Matora - kazala je Aneki.

- Za mene ne mogu direktne osobe da budu osobe koje pričaju jedno van crnog stola, a drugo za crnim stolom. Na prvom je Aneli. Na drugom mestu je Matora, bila je veoma direktna kada je rekla ono za Draganu, kada bi raskrstila sa njom. Na trećem mestu bi mogao biti Mića, ali ume da bude pristrasan. Na trećem mestu mogu da budu Ivan, Mića i Filip - kazao je Luka.

- Naveo bih Miću, on je bez premca na prvom mestu, ali bih možda pre njega stavio Jovana Rajića. Filip je na drugom mestu, na trećem je Boginja - kazao je Miki.

- Miljana, Uroš i Mića - kazao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najdirektniji je moj momak Sale, on uvek kaže kratko i jasno onako kako misli. Na drugom mestu je Milena. Sviđalo se to nekom ili ne, Milena je takođe direktna. Na trećem mestu je Maja - kazala je Sara S.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

VINUO JE U NEBESA: Asmin priznao da Maju izdvaja od ostalih učesnika, udelio joj veoma važan EPITET! (VIDEO)

Zadruga

DOŠLO I NJEGOVIH PET MINUTA: Anđelo likuje kao nikad do sad, dao sve od sebe da ponizi Matoru ! (VIDEO)

Zadruga

Udario Aneli kontru! Stanić vinuo Enu u nebesa, nazvao je lojalnom i neustašivom, pa istakao: Imao sam predrasude! (VIDEO)

Zadruga

ON SVE TRPI: Mića smatra da je Luka sebe PONIZIO zbog Aneli, žestoko udario na njegovu MUŠKOST! (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Soni vinuo Anđelu u nebesa, Gruju uporedio sa najvrednijim muzičarima, pa Slađi sasuo sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

ANELI JE GLAVA VAŠEG ODNOSA, A TI SI POTRČKO! Janjuš istakao da je Luka kao muva bez glave okovana svojim omocijama, pa se osvrnuo na Maju: PROŠLI SMO