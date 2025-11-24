AKTUELNO

Zadruga

Ona voli takve muškarce: Taki dao sud o odnosu Filipa i Teodore, od Đukića je očekivao više! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dao svoj sud!

Taki Marinković dao je sud o odnosu Teodore Delić i Filipa Đukića, kao i o njenom raskidu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodori se svideo Filip, ona voli takve muškarce i to ona voli. Ne mogu Filipa da opravdam, kaže da mu se sviđa devojka u vezi, pa stani iza toga. Bebica je trebao odmah da reaguje kad je video da se gledaju i da mu skrene pažnju, a on je rekao da zna šta radi. Dao joj je vetar u leđa da to radi. Mogla je da izbegne i ode u drugi deo sobe - govorio je Taki.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

