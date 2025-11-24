HAJDE PALJBA, DEBELI! Teodora ne prestaje da podbada Bebicu, on ne žna šta će od muke! (VIDEO)

Tenzija raste!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić našli su se u garderoberu, pa su ponovo obnovili raspravu i produbili problem.

- Ne znam na šta misliš - rekla je Teodora.

- Na nazdravlje - rekao je on.

- Ja samo hoću da ne pričam sa tobom, držim se toga, ne želim da razgovaram sa tobom - ponavalja je ona i dodala:

- Ti sa mnom ne možeš da razgovaraš tako!

- Ja sam tebi dao na značaju - rekao je Nenad.

- Mrš u p*čku materinu debeli! Neću da razgovaram s tobom, ko si ti da meni mlatiš rukom. Otkrivaš se, hajde sad paljba, ne zanimaš me, neću da pričam sa tobom - rekla je Teodora.

- Reci mi: "Neću ništa s tobom" - rekao je Bebica.

- Neću ništa s tobom, ne želim ništa s tobom - rekla je ona.

Autor: R.L.