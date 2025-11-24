LIŽE SE S MOJIM NEPRIJATELJIMA! Uroš grca u bolu zbog Anitine izdaje! (VIDEO)

Maja mu jedina pružila rame za plakanje.

Uroš Stanić se ovog jutra žalio Maji Marinković zbog izdaje koju je doživeo od Anite Stanojlović.

- Anita me ne primećuje, liže sa sa mojim neprijateljima. U budžetu je sa Asminom i Terzom, ne mogu da verujem koje promašaje od prijatelje imam, ona mi psuje majku, tako je bezobrazna, strašno. Ali ja sam kriv, svako pokazuje sebe ovde, pa je pokazala i ona. Znaš kako me boli kad mi ne priđe, a zna da sam bio kod doktora - naveo je Stanić.

- Iskuliraj, hajde - rekla mu je Maja.

- Boli me, a nju boli k*rac da me pita kako mi je - žalio se Uroš.

Autor: R.L.