LIŽE SE S MOJIM NEPRIJATELJIMA! Uroš grca u bolu zbog Anitine izdaje! (VIDEO)

Maja mu jedina pružila rame za plakanje.
Uroš Stanić se ovog jutra žalio Maji Marinković zbog izdaje koju je doživeo od Anite Stanojlović.
- Anita me ne primećuje, liže sa sa mojim neprijateljima. U budžetu je sa Asminom i Terzom, ne mogu da verujem koje promašaje od prijatelje imam, ona mi psuje majku, tako je bezobrazna, strašno. Ali ja sam kriv, svako pokazuje sebe ovde, pa je pokazala i ona. Znaš kako me boli kad mi ne priđe, a zna da sam bio kod doktora - naveo je Stanić.
- Iskuliraj, hajde - rekla mu je Maja.
- Boli me, a nju boli k*rac da me pita kako mi je - žalio se Uroš.
Autor: R.L.