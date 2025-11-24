AKTUELNO

Zadruga

NE KRIJE PONOS: Toša nazvao Luku Romeom, on provalio karmin na njegovom licu (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Toša je sve vreme u Eliti i razgovara sa takmičarima Elite, sada se obratio Sari Stojanović.

- Ja volim kada si ti nenormalna - rekao je Toša.

- Pa jesam, ja sam nenormalna, ali dođi da te poljubim - dodala je Sara.

- Jao može može - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Njima se u jednom momentu pridružio Luka Vujović:

- Gde si Romule - upitao je Toša.

- Tu sam Julija, ko te je to pljubio - upitao je Luka.

- Šta misliš ko me je poljubio - dodao je Toša.

-Ovo može da bude Sofija ili Aneli, ima dva kubika u gornjoj usni - dodao je Luka pa nastavio:

- Ovo je Kačavenda - rekao je Luka.

- Bravo Romule. - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Urnebesno! Toša isprozivao Kačavendu i Janjuša, nju nazvao gerontološkom sestrom (VIDEO)

Zadruga

POSEBAN POZDRAV ZA KRUNU! Toša izrecitovao pesmu za Janjuševu ćerku, svi ostali bez reči! (VIDEO)

Zadruga

SAD ĆU DA ZAPIŠEM PORUDŽBINE! Miljana umislila da je robot Toša pokretni šank, on joj održao lekciju (VIDEO)

Domaći

Toša napravio karambol! Pomešao nagrade Ivana i Kačavende, on je izvređao, robot nagradio Milenu i dobio još jedan poljubac (VIDEO)

Zadruga

Miljana i Toša u tandemu! Otplesala mu uz pesmu 'Se*si robot', dvorište se ori od plesa i pesme (VIDEO)

Domaći

Terza hoće da napije Minu ne bi li mu dala na silu: Toša počeo da baca rime, takmičari popadali od smeha! (VIDEO)