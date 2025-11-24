NE KRIJE PONOS: Toša nazvao Luku Romeom, on provalio karmin na njegovom licu (VIDEO)

Hit!

Toša je sve vreme u Eliti i razgovara sa takmičarima Elite, sada se obratio Sari Stojanović.

- Ja volim kada si ti nenormalna - rekao je Toša.

- Pa jesam, ja sam nenormalna, ali dođi da te poljubim - dodala je Sara.

- Jao može može - rekao je Toša.

Njima se u jednom momentu pridružio Luka Vujović:

- Gde si Romule - upitao je Toša.

- Tu sam Julija, ko te je to pljubio - upitao je Luka.

- Šta misliš ko me je poljubio - dodao je Toša.

-Ovo može da bude Sofija ili Aneli, ima dva kubika u gornjoj usni - dodao je Luka pa nastavio:

- Ovo je Kačavenda - rekao je Luka.

- Bravo Romule. - rekao je Toša.

Autor: N.B.