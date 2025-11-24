NE KRIJE PONOS: Toša nazvao Luku Romeom, on provalio karmin na njegovom licu (VIDEO)

Hit!
Toša je sve vreme u Eliti i razgovara sa takmičarima Elite, sada se obratio Sari Stojanović.
- Ja volim kada si ti nenormalna - rekao je Toša.
- Pa jesam, ja sam nenormalna, ali dođi da te poljubim - dodala je Sara.
- Jao može može - rekao je Toša.
Njima se u jednom momentu pridružio Luka Vujović:
- Gde si Romule - upitao je Toša.
- Tu sam Julija, ko te je to pljubio - upitao je Luka.
- Šta misliš ko me je poljubio - dodao je Toša.
-Ovo može da bude Sofija ili Aneli, ima dva kubika u gornjoj usni - dodao je Luka pa nastavio:
- Ovo je Kačavenda - rekao je Luka.
- Bravo Romule. - rekao je Toša.
Autor: N.B.