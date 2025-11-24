NIJE MOJ TIP! Matoru zadirkivali zbog Dušice, ona odmah stavila barijeru! (VIDEO)

Deli male budžete šakom i kapom.

Jovana Tomić Matora počela je sa ovonedeljnom podelom budžeta, a među prvima je mali budžet dala Dušici Đokić.

- Čula sam da ti je posao sa iznajmljivanjem haljina krenuo, rekla mi je u garderoberu 3 haljine za hiljadu dinara. Ja tebe ne mrzim, ti mene možeš da mrziš, ne zanima me - rekla je Matora.

Učesnici su počeli da je zadirkuju da joj se sviđa Dušica.

- Nije moj tip - rekla je Matora.

- Kačavendi mali budžet, i miris i ukus vaginaž. Sve sam čula ali da postoji parfem za cupi, ja za to ne znam. Ja ne bih mogla da ti oprostim, ali netrpeljivost ne postoji, ako se posvađamo Bože moj, ali nema negativnog vajba. Zabolelo me je do koske, to je bila izdaja - rekla je Matora.

Autor: R.L.