Dočekao svojih pet minuta! Anđelo ugrabio priliku da napljuje Miljanu i Ivana, pa od Kulićeve dobio povratnu: Ispričaj istinu o sebi ! (VIDEO)

Rat do istrebljenja!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Prvo mesto je Asmin. Imao je svoju vojsku i organizaciju, a vidimo da mu više ne trebaju pa ide protiv pojedinaca. Nezahvalan je prema osobi koja napolju čuva njegovo dete. Ko ovde od 40 ljudi zna šta je žena okačila za tebe? - pitao je Luka.

- Nemoj fanove da skupljaš preko mene na patetiku - rekao je Asmin.

- Drugo mesto je Teodora, pokazala je nezahvalnost prema Filipu i Bebici. Ismevala si ga. Treće mesto je Bebejić, moj sin. Zahvalne osobe su Miki, Jompas i Murat - rekao je Luka.

- Miljana Kulić je osoba koju poznajem od Zadruge 1, mnogo sam joj pomagao tada i uvek je mogla da mi se obrati. Skočila je na mene prva jer moja tadašnja devojka nije stigla da je našminka. Nezahvalna si prema meni, prema svojim roditeljima i sestrama. Javno si ponižavala i polivala svoju majku. Trebalo bi da budeš uzorna majka, a nisi. Je*eš se, alkoholišeš i kockaš po televiziji. Pričala si da si šmrkala - rekao je Anđelo.

- Ti bi trebalo da ispričaš sve o sebi. Ja se kajem i ja sam se izvinila majci. Reci da si bi, nemoj da zavaravaš ove devojke koje govore da im se sviđaš. Anita je u subotu na Mićinoj igri istine bila. Obrati se narodu i reci! Ne želim da me navodiš dok ne kažeš ko si - rekla je Miljana.

- Druga osoba je Uroš Stanić U Zadruzi 7 sam mu se našao i pomogao sam mu. Posle svih svađa sam mu se našao. Treća osoba je Ivan Marinković. Dobio je priliku da bude uzoran otac, ali si protraćio mnogo godina. Jako si samoživ i sebičan. Zahvalne osobe su Milena, Maja i Mića - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić