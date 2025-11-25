Trojka koja dominira na pozitivnim anketama: Filip, Anita i Anđelo pokupili najleše titule! (VIDEO)

Prija im da ovo čuju!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je rezultate ankete za najzahvalnije učesnike "Elite 9".

Treće mesto zauzeo je Filip Đukić.

- Hvala gledaocima još jednom. Mislim da jesam zahvalan. Mislim da jesam zahvalan, tako sam vaspitan. Zahvalan sam na svemu i što imam i što nemam - rekao je on.

Drugo mesto zauzela je Anita Stanojlović.

- Baš sam danas pričala sa Asminom da sad kad sam starija da sam zahvalna kad vidim kakvog sina imam. Zahvalna sam ovoj kući na svemu i da nisam ovde tri sezone ne bih sve ostvarila u životu i tek ću. Drago mi je da sam na ovoj anketi - govorila je Anita.

Prvo mesto zauzeo je Anđelo Ranković.

- Još jednom ću samo da se zahvalim gledaocima - rekao je on.

Autor: A. Nikolić