AKTUELNO

Zadruga

Da nisam ispala nezahvalna prema njemu, ispala bih prema sebi: Teodora ne prihvata kritiku gledaoca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikako se ne slaže s ovim glasanjem!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima rezultate ankete za učesnike koji su nezahvalni.

pročitajte još

Trojka koja dominira na pozitivnim anketama: Filip, Anita i Anđelo pokupili najleše titule! (VIDEO)

- Na trećem mestu nalazi se Aneli Ahmić - rekao je Milan.

- Ne slažem se, trebala je da bude na prvom mestu jer nije pokazala zahvalnost kada sam odlučio da uđem zbog nas. Trebala je da me istakne i da kaže jednu pozitivnu karakteristiku o meni - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi imamo svoje loše i dobre strane, tako da imaju pravo gledaoci da sude - rekla je Aneli.

- Na drugom mestu nalazi se Luka Vujović - rekao je Milan.

- Mislim da je nezahvalan zato što nije cenio ono što mi je obećavao napolju, a došao ovde radio šta je radio. Naravno da je nezahvalan što je upoznao moju ćerku - rekla je Aneli.

pročitajte još

Aneli otvorila sve karte o odnosu sa Alibabom: Iskreno priznala kako se oseća dok provodi vreme sa njim, ovo niko nije očekivao da čuje! (VIDEO)

- Ja mislim da sam trebao da budem na prvom mestu. Odnos kakav smo predstavili nas dvoje, bilo bi logično da budemo oboje na ovim anketama - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu se nalazi Teodora Delić - rekao je Milan.

- Teodora je jako nezahvalna, to sam video i kada sam ušao prvi dan ovde. Ja sam njega gledao par puta i kapirao šta radi ovaj čovek od sebe, tako da ovo što je uradila sa Filipom je bilo baš ružno. Kad je legla s drugim frajerom na metar ipo ispred Bebice, svakako nije bila zahvalna - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Imala bi život iz snova, samo da bude normalna: Alibaba s osmehom na licu priznao da će Aneli pružiti drugu šansu, sve bliži pomirenju! (VIDEO)

- Da nisam ispala nezahvalna prema njemu, ispala bih prema sebi. Može se reći da sam ispala nezahvalna prema njemu, ali i prema sebi i prema svojim roditeljima u mnogim situacijama - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Mnogo mi je žao: Sofija se živa pojela što je ispala loša prema Kariću, ovo sebi ne može da oprosti! (VIDEO)

Zadruga

Ispala sam glupa: Mimas priznala da se kaje, jer je Rajačić izigrao, on potpuno ravnodušan prema njoj! (VIDEO)

Domaći

NOĆ TURBULENTNIH DEŠAVANJA: Teodora na meti osude zbog SRAMNOG ponašanja prema Bebici, Terza otkrio sve o flertu Luke i Anite, a Mina sve saznala da T

Zadruga

Da sam monstrum ne bi imala ovakav odnos sa mnom: Asmin saterao Aneli u ćošak svojih laži, ona se sama odala (VIDEO)

Zadruga

Nije ispala fer prema meni: Anita otkrila s kim je u kontaktu i koja učesnica je najviše razočarala! (VIDEO)

Lifestyle

Prema numerologiji, ako ste rođeni ovog datuma, prirodno ste inteligentni