Da nisam ispala nezahvalna prema njemu, ispala bih prema sebi: Teodora ne prihvata kritiku gledaoca! (VIDEO)

Nikako se ne slaže s ovim glasanjem!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima rezultate ankete za učesnike koji su nezahvalni.

- Na trećem mestu nalazi se Aneli Ahmić - rekao je Milan.

- Ne slažem se, trebala je da bude na prvom mestu jer nije pokazala zahvalnost kada sam odlučio da uđem zbog nas. Trebala je da me istakne i da kaže jednu pozitivnu karakteristiku o meni - rekao je Luka.

- Svi imamo svoje loše i dobre strane, tako da imaju pravo gledaoci da sude - rekla je Aneli.

- Na drugom mestu nalazi se Luka Vujović - rekao je Milan.

- Mislim da je nezahvalan zato što nije cenio ono što mi je obećavao napolju, a došao ovde radio šta je radio. Naravno da je nezahvalan što je upoznao moju ćerku - rekla je Aneli.

- Ja mislim da sam trebao da budem na prvom mestu. Odnos kakav smo predstavili nas dvoje, bilo bi logično da budemo oboje na ovim anketama - rekao je Luka.

- Na prvom mestu se nalazi Teodora Delić - rekao je Milan.

- Teodora je jako nezahvalna, to sam video i kada sam ušao prvi dan ovde. Ja sam njega gledao par puta i kapirao šta radi ovaj čovek od sebe, tako da ovo što je uradila sa Filipom je bilo baš ružno. Kad je legla s drugim frajerom na metar ipo ispred Bebice, svakako nije bila zahvalna - rekao je Alibaba.

- Da nisam ispala nezahvalna prema njemu, ispala bih prema sebi. Može se reći da sam ispala nezahvalna prema njemu, ali i prema sebi i prema svojim roditeljima u mnogim situacijama - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić