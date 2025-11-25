Aneli opipavala teren za POMIRENJE sa Asminom, on je OTREZNIO JEDNOM REČENICOM! Ništa od nove šanse! (VIDEO)

Izgleda da bi ona odmah pristala na pomirenje.
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić razgovarali su ove noći u izolaciji, a Aneli je između redova pokušala da sazna da li je Asmin raspoložen za pomirenje, a dobila je hladan tuš.
- Kakav ti je osećaj kad spavaš pored svoje bišve žene - pitala je Aneli.
- Sramota, pored svega što je bilo, ovo je sramota što smo sebi dozvolili, pop*šan osećaj, osećam se pop*šano kao muškarac. Drago mi je da si dobro, ali kad se setim šta si sve radila, ti si došla meni da j*beš mater na televiziji - rekao je Durdžić.
- Ološu jedan belosvetski, onda nemoj razgovarati sa mnom i odj*bi - bila je besna Aneli.
- Ja se ne osećam pop*šano samo sam rekao da vidim šta ćeš da kažeš, kako se ti osećaš - pokušao je da spusti loptu Alibaba.
- Osećam se pop*šano, polupano, plače mi se - rekla je Aneli.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.