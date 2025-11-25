AKTUELNO

Zadruga

Aneli opipavala teren za POMIRENJE sa Asminom, on je OTREZNIO JEDNOM REČENICOM! Ništa od nove šanse! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Izgleda da bi ona odmah pristala na pomirenje.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić razgovarali su ove noći u izolaciji, a Aneli je između redova pokušala da sazna da li je Asmin raspoložen za pomirenje, a dobila je hladan tuš.

- Kakav ti je osećaj kad spavaš pored svoje bišve žene - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sramota, pored svega što je bilo, ovo je sramota što smo sebi dozvolili, pop*šan osećaj, osećam se pop*šano kao muškarac. Drago mi je da si dobro, ali kad se setim šta si sve radila, ti si došla meni da j*beš mater na televiziji - rekao je Durdžić.

- Ološu jedan belosvetski, onda nemoj razgovarati sa mnom i odj*bi - bila je besna Aneli.

- Ja se ne osećam pop*šano samo sam rekao da vidim šta ćeš da kažeš, kako se ti osećaš - pokušao je da spusti loptu Alibaba.

- Osećam se pop*šano, polupano, plače mi se - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

U dubini duše on... Aneli progovorila o odnosu sa Asminom, pa ga jednom rečenicom izbacila iz takta! Durdžić kao oparen skočio na nju (VIDEO)

Domaći

SEDAM GODINA IŠLA KOD PSIHOTERAPEUTA: Milena Ćeranić otkrila da ima novu metodu za prevazilaženje problema: NEKI TO ZOVU SEKTOM!

Zadruga

Pala mu roletna: Mateja otkrio da ne želi s Aneli više ništa, pa pokazao kako izgleda Lana iz Splita s kojom se muvao pre Elite 8 (VIDEO)

Zadruga

Šok: Aleksandra priznala da je raskid sa Ivanom prava odluka, on shvatio da ga čeka pomirenje nje i Milovana! (VIDEO)

Zadruga

Oprosti mi ako te bude branio: Alibaba ponudio Maji zaštitu od Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Pokušala je od tebe da napravi papka: Matora žestoko udarila na Anđelu i njenu prošlost, Gastoz se umešao samo sa jednom rečenicom! (VIDEO)