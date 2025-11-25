VOLIM TE NEOPISIVO! Luka izjavio ljubav Aneli, pomirenje ponovo IZVESNO! (VIDEO)

Rešili da ispeglaju sve.

Nakon "Igre istine" Aneli Ahmić i Luka Vujović su zajedno večerali picu u pabu, a potom su odlučili da obave razgovor.

- Hajde da idemo u onaj prolaz tamo kod ekonomskog - predložila je Aneli, a on je pristao.

- Mislim da smo mnogo dopusili, napravili smo haos od naše veze, nisi zaslužila neke stvari, ja nisam zaslužio još više, ja te volim neopisivo, ja imam ogromne emocije prema tebi, ne postoji šansa da ja sa drugom uđem u vezu - pričao je Luka.

- Kako kad tako pričaš za stolom - pitala je Aneli.

- Dok god postoje emocije prema tebi, ne postoji šansa da sa drugom uđem. Ja koliko sam sebe dao tebi, ovde te gledam svaki dan, da nemamo konkakt, držaće me emocije sigurno do februara, marta, nisu me nimalo popustile emocije - rekao je Luka.

On je potom počeo da priča i o Anelinoj ćerkici Nori.

- Ja sam to dete gledao kao moje, ali ne kao da joj budem otac, to sam rekao i Asminu - naveo je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.