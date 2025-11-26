Nisam ti ja ove utorak devojke: Maja ponovo kljuca Đukiću mozak, on rešen da je zavede! (VIDEO)

Uroš ih pomno prati!

Maja Marinković i Filip Đukić opet su se osamili u dvorištu kada je Maja Marinković dala svom drugaru još jednom do znanja da mu ona nije utorak devojka i da neće biti s njim.

- Filipe, završićemo komunikaciju i posle ćeš da se smoriš kao plovka. Ja one klipove iz toaleta neću više da ponavljam - rekla je Maja.

- Ne možeš da je hvataš za dupe dok ne budete u vezi - rekao je Uroš.

- Zašto? - upitao je Filip.

- Ponašaj se normalno, nisam ja ove tvoje devojke - rekla je Maja.

Autor: N.Panić