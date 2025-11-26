Glumi nedodirljivu, ali uzalud: Anita progutala Đukiću sva poniženja i dopustila da je liže po vratu! (VIDEO)

Skandal!
Anita Stanojlović pokušala je da glumi nedodirljivu i da ne dozvoli Filipu Đukiću da je ljubi nakon Miljane Kulić i Maje Marinković, ali je Mina Vrbaški došla je i sklonila Đukića od njega.
- Aha, malo tamo, pa malo vamo. Nema toga - rekla je Anita.
- Anita kao neće - rekla je Miljana.
- Mene je izabrao - rekla je Anita.
- Aha, a šta je uradio? - upitala je Miljana.
- Prevarant, kad se napije radi ono što iskreno oseća - rekla je Anita.
- Gde ja idem? - upitao je Đukić.
- Ne možeš sa mnom, pa malo tamo. Hajde reci mi sad šta hoćeš? - rekla je Anita.
- Skloni se - rekla je Mina.
- Šta radimo? - upitala je Anita.
- Skloni se, nemoj da dozvoliš sebi ta poniženja. Hoće s tobom, pa s Majom - rekla je Mina.
- Evo sad si ga oterala - rekla je Anita.
Autor: N.Panić