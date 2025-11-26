Zakopali ratne sekire: Anita spustila loptu i povukla prvi potez za pomirenje sa Alibabom! (VIDEO)

Sklopili primirje!

Anita Stanojlović prišla je Asminu Durdžiću kako bi mu tražila da joj se izvini za teške reči koje su pale.

- Izvini mi se - rekla je Anita.

- Izvini - rekao je on.

- Što si rekao da ja trčim za k*rcem? - pitala je ona.

- Ja svašta kažem, ali nisam imao lošu nameru - govorio je Asmin.

- Ako nemaš lošu nameru onda mi reci sa strane - rekla je Anita.

- Ja od tebe želim da napravim nešto neverovatno, ali si mlada da to skapiraš - pričao je on.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić