Zakopali ratne sekire: Anita spustila loptu i povukla prvi potez za pomirenje sa Alibabom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sklopili primirje!

Anita Stanojlović prišla je Asminu Durdžiću kako bi mu tražila da joj se izvini za teške reči koje su pale.

- Izvini mi se - rekla je Anita.

- Izvini - rekao je on.

- Što si rekao da ja trčim za k*rcem? - pitala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja svašta kažem, ali nisam imao lošu nameru - govorio je Asmin.

- Ako nemaš lošu nameru onda mi reci sa strane - rekla je Anita.

- Ja od tebe želim da napravim nešto neverovatno, ali si mlada da to skapiraš - pričao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

