MERE PREDOSTROŽNOSTI: Asmin rešio da se udalji od Maje, kako ne bi otišao PREDALEKO! (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić i Dača Virijević razgovarali su u izolaciji o Maji Marinković.
- Probaću ja sad malo da se povučem. Gde da idem dalje, gde? - upitao je Asmin.
- To govoriš svaki dan - dodao je Dača.
- Gde da idem? Ako se ne zaustavim, ide sve u rizik - kazao je Asmin.
- Ja mislim da ćete se vi smuvati. Vas dvoje ste sve bliži. Ovaj utorak ste bili najbliži do sada - rekao je Dača.
- Realno, ovog utorka je bila bila pametnija nego prethodnih nedelja - rekao je Asmin.
- Kako da ne, da ne spominjem jutro sve - rekao je Dača.
Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.