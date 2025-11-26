AKTUELNO

MERE PREDOSTROŽNOSTI: Asmin rešio da se udalji od Maje, kako ne bi otišao PREDALEKO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić i Dača Virijević razgovarali su u izolaciji o Maji Marinković.

- Probaću ja sad malo da se povučem. Gde da idem dalje, gde? - upitao je Asmin.

- To govoriš svaki dan - dodao je Dača.

- Gde da idem? Ako se ne zaustavim, ide sve u rizik - kazao je Asmin.

- Ja mislim da ćete se vi smuvati. Vas dvoje ste sve bliži. Ovaj utorak ste bili najbliži do sada - rekao je Dača.

- Realno, ovog utorka je bila bila pametnija nego prethodnih nedelja - rekao je Asmin.

- Kako da ne, da ne spominjem jutro sve - rekao je Dača.

Autor: S.Z.

