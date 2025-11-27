AKTUELNO

Zadruga

Nikada se ne bih odrekla majke: Dragana ponovo kontradiktorna, pokušala da drži Neriu pridike, ali uzalud! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nova kontradiktornost!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Draganu Stojančević.

- Logično je devojko koja si se odrekla rođene porodice zarad koristi od Matore da pljuješ Nerija kog je porodica ostavila jer si ti poremećena devojko? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Traži od mene da mi bude na prvom mestu, a onda me vređa: Aneli rešila da više ne ćuti Alibabi, pa žestoko opljuvala Staniju! (VIDEO)

- Ja sam s porodicom u odličnim odnosima, nikad ih se nisam odrekla javno, a ni oni mene. Oni su protiv te veze, ali ja sam i dan danas s Matorom. Ne osporavam to da je Sita loša majka i da je monstruozno što je uradila, ali ne podržavam da je se sin odrekne - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam naveo troje ljudi čije mišljenje cenim. Oni su meni dragi ljudi i zato ih cenim - rekao je Nerio.

pročitajte još

Mrze me svi bivši: Aneli kipti od besa jer joj Alibaba i Luka rade o glavi, izvređala ih obojicu! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Haos ne prestaje: Filipu ponovo pala roletna, žestoko napao Bebicu! Obezbeđenje se ne pomera iz kuće (VIDEO)

Zadruga

Maca joj pojela jezik: Dragana nakon svih uvreda pokušala da spusti loptu sa Stefani, Matora joj očitala lekciju (VIDEO)

Zadruga

Pokušala da zakuva čorbu, ali uzalud: Zorica za potrčke postavila Kačavendu i Anđela Rankovića! (VIDEO)

Zadruga

Pokušala da ga ponizi pred svima, ali uzalud: Jakšićka dokazala koliko je kvarna, Bori pukao film i postavio je na mesto očas posla! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Dragana otkrila da joj je Matora zamerila jer ima mamu, a ona ne! (VIDEO)

Domaći

POKUŠALA JE DA IGRA NA DVE STOLICE! Hana brutalno osudila Anelino ponašanje prema Neriu, pa udarila nikad jače: Pokušala je da pokrije Situ, ali se...