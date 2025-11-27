Nikada se ne bih odrekla majke: Dragana ponovo kontradiktorna, pokušala da drži Neriu pridike, ali uzalud! (VIDEO)

Nova kontradiktornost!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Draganu Stojančević.

- Logično je devojko koja si se odrekla rođene porodice zarad koristi od Matore da pljuješ Nerija kog je porodica ostavila jer si ti poremećena devojko? - glasilo je pitanje.

- Ja sam s porodicom u odličnim odnosima, nikad ih se nisam odrekla javno, a ni oni mene. Oni su protiv te veze, ali ja sam i dan danas s Matorom. Ne osporavam to da je Sita loša majka i da je monstruozno što je uradila, ali ne podržavam da je se sin odrekne - rekla je Dragana.

- Ja sam naveo troje ljudi čije mišljenje cenim. Oni su meni dragi ljudi i zato ih cenim - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić