Luka dočekao svojih pet minuta! Otarasio se Aneli, pa pozvao Anitu u šetnju i priznao: Neću da sedim sam, od sutra se družim sa svima (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović izašao je iz Bele kuće, te je tako sačekao Minu Vrbaški i Boru Terzića Terzu, te su hteli da prošetaju krug. Naime, kada su krenuli, Luka se okrenuo, ugledao je Anitu Stanojlović, te joj se obratio.

- Anita, hajde s nama - rekao je Luka, a onda je nastavio:

- Ne, vidi, ja se vraćam sada u kuću, neću da sedim više sam, hoću da se družim s ljudima - dodao je on.

- Brate, ne mora sve u ljubavnom smislu, družite se i to je to - rekao je Terza.

- Ona hoće da ti napakosti, a ona radi šta hoće. Ona je od tebe napravila papka - rekla je Mina.

- Ona tebe kanali u svakom trenutku, šta se miriš sa njom?! Kakvo ljubljenje - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić