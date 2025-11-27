Luka dočekao svojih pet minuta! Otarasio se Aneli, pa pozvao Anitu u šetnju i priznao: Neću da sedim sam, od sutra se družim sa svima (VIDEO)

Šok!
Luka Vujović izašao je iz Bele kuće, te je tako sačekao Minu Vrbaški i Boru Terzića Terzu, te su hteli da prošetaju krug. Naime, kada su krenuli, Luka se okrenuo, ugledao je Anitu Stanojlović, te joj se obratio.
- Anita, hajde s nama - rekao je Luka, a onda je nastavio:
- Ne, vidi, ja se vraćam sada u kuću, neću da sedim više sam, hoću da se družim s ljudima - dodao je on.
- Brate, ne mora sve u ljubavnom smislu, družite se i to je to - rekao je Terza.
- Ona hoće da ti napakosti, a ona radi šta hoće. Ona je od tebe napravila papka - rekla je Mina.
- Ona tebe kanali u svakom trenutku, šta se miriš sa njom?! Kakvo ljubljenje - rekao je Terza.
Autor: Nikola Žugić