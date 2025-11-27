Sve i da je najgora, za mene je najbolja: Bebica zapušio svima usta, od sutra brani Teodoru od svih! (VIDEO)

Niko mu neće puniti mozak!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.
- Dečko da li može neko da te polije hladnom vodom i da te otrezni? Ej, ti presrećan što dr*ca jede tvoju supu koju si spremio? - glasilo je pitanje.
- Mogu da pričaju o njoj šta hoće, mene ne zanima. Neka bude najgora, moja je i stvarno me to ne zanima - rekao je Bebica.
- Kakvu on ima validnost posle ovog da bilo šta kaže? - upitao je Mića.
- Mene stvarno ne zanima ko će šta da kaže - rekao je Bebica.
Naredno pitanje bilo je za Iliju Pečenicu.
- Osim što stigneš da trčiš između Aneli i Luke i da im glumiš potrčke, stigneš i da vređaš Anitu da je k*rvetina, a devojka ti ništa nije uradila? - glasilo je pitanje.
- Ja sam rekao da mi Sofija, Anita i ne znam ko još deluju lake devojke koje dobro izgledaju. Što se tiče Aneli i Luke oni bi prodali veru za večeru - rekao je Pečenica.
- Ja sam mu to zamerila jer ovde ima baš pravih k*rvi, a on je naveo mene - rekla je Anita.
Autor: N.Panić