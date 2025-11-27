AKTUELNO

Ako sam ja nezrela, šta su mu onda druge bivše?! Luka progovorio o Eni, Boginja potkačila Anđela za Anitu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Kažeš da je Aneli jedina devojka koju si upoznao sa sinom Noom, kako si zaboravio na Enu i provod na moru - glasilo je pitanje.

- Ja nikada nisam bio sa Enom, znaju svi da sam upoznao njenog sina i da je ona upoznala mog, postoji i slika - rekao je Luka.

- Nije mi bitno šta on priča uopšte. Nije mi priznao, niti me zanima - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Boginju.

- Vidimo danima da se smešiš na Anđela i čak ga poneki put i poljubiš. Budi iskrena, da li ti se dopada - glasilo je pitanje.

- Nisam ljubomorisala na Sofiju, nego ga peckam. Ništa neće biti između nas, mi smo samo prijatelji i to je to. Svaki dan pomalo rešavamo - rekla je Boginja.

- Ja sam i njoj rekao da se ponaša kao da ima 15 godina, ne dopada mi se da kada mi se dešavaju stvari, ti pričaš na Igri istine neke druge stvari - rekao je Anđelo.

- Ako sam ja nezrela, šta su mu onda druge bivše - rekla je Boginja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

