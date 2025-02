Bila je AROGANTNA, ali sam se spakovao i... Karić progovorio o upoznavanju i ljubavi sa Andreom, Luka progovorio o danu kad je postao otac (VIDEO)

Hit!

Darko Tanasijević podigao je Stefana Karića kako bi otkrio koji dan bi želeo da ponovo proživi.

- U koji dan bi se ti vratio - pitao je Darko.

- Imam dosta situacija iz detinjstva, sa majkom, ocem i Kristinom, danas je 30 godina kako je preminula žena koja me je čuvala kada sam bio mali, na neki način me je ona i odgajila. Posvetiću Andrei mojoj ovu temu, dan kada sam je upoznao i video na plaži, bila je arogantna i čvrstog stava. Svideo mi se taj njen stav i karakter, prilazili su joj momci, ona ih je ohladila, ali ja sam posle nekog vremena, ušli smo u komunikaciju. To je bilo dan pred moj rođendan, odlazila je sa odmora, sutradan mi je bio rođendan. Posle mnogo vremena mi je vratila taj osećaj zaljubljenosti, vidiš se, rastaviš se, a i dalje ti je taj osećaj, jedva čekaš ponovo da vidiš. Ja sam nakon mog rođendana krenuo za Beograd, vratio sam se pre nego što sam trebao, sa svim stvarima sam došao ispred njene zgrade. Nakon par dana smo otišli na Ohrid - rekao je Karić.

- Imam stvarno mnogo situacija, meni sestrina svadba koja je bila pre dve godine, ta svadba je bio ludački dan...Malta je u pitanju, ja sam tamo živeo godinu dana, to je jedna posebna zemlja. Radio sam kao šanker, bio sam vezan za jednu agenciju koja me je slala na različita veselja. Jedan dan se zadesila indijska svadba i sada pošto smo svi morali da imamo turbane, pravili su nam one prave, ja sam se toliko napio, krenuo sam da igram. Primetili su me, kretena, izveli su me na binu, gađali su me salvetama nekim, posle sam otišao u hotel i zaključao se u invalidski vece i prespavao, nisam dobio dnevnicu - rekao je Mateja.

- Taj poseban dan za mene je dan kada je na svet došao moj sin. To je kod mene bilo drugačije, s obzirom da je moja bivša supruga tokom trudnoće imala kolestazu i morala je da bude u bolnici. Bilo je sedam ili osam ujutru, meni su rekli, a ona je bila u Hrvatskoj. Na brzinu smo se skupili i sa četvoro ili petoro kola smo krenuli tamo, imali smo neke pehove na putu, u isto vreme se u Beogradu organizovalo slavlje, pa sam kasnio na to slavlje. Običaji u Hrvatskoj su drugačiji, sve je bilo drugačije, uzeli su da lome čaše, šolje. Moja punica je radila u toj bolnici, Fića se sa njom svađa ne zna da je to majka od moje bivše supruge - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić