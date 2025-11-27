Pre bih otišao na večeru s Anitom: Luka brutalno isponižavao Aneli, ovako je niko nije spustio do sad! (VIDEO)

Razvezala jezik i sve priznala!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.
- Ko su po tebi najveća razočarenja u Eliti bez obzira koliko ih je? - glasilo je pitanje.
- Bebica i Teodora definitivno, Dušica jer sam od nje puno očekivala i to bi bilo to - rekla je Milena.
Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.
- Je l' te sramota da ti Nenad pere veš dok ga nazivaš psihopatom, pa ti si njega uvek koristila? - glasilo je pitanje.
- Uopšte nije prao veš, a psihopatski je da udara nekog na spavanju. I da mi opere kakve veze ima? - upitala je Teodora.
Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.
- Zar si toliki slepac da ne vidiš da je Aneli od tebe napravila Bebicu? - glasilo je pitanje.
- Nije napravila jer ja nisam smršao, ne mogu da se porede ove situacije, Teodora nije uradila ni slično kao Aneli - rekao je Luka.
- Luka je za mene folirant jer ne priznaje da mu se ne sviđa Anita, a opet kako može da prestane s Aneli da priča i da kaže da mu se gadi? - upitao je Janjuš.
- Draža mi je Anita nego Aneli, sad bih pre otišao s njom večeru nego s Aneli. Devojka ne zaslužuje od mene da dobije gram pažnje - rekao je Luka.
- Juče kad smo ležali mi je rekao da me voli i da ne može bez mene - rekla je Aneli.
- Da li bi ti više prijalo da spremiš klopu Aneli ili da popričaš petnaest minuta s Anitom? - upitao je Ivan.
- Pre bih popričao s Anitom - rekao je Luka.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić