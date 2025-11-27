AKTUELNO

Više nikome ne prašta: Kačavenda najavila brutalne obračune na sudu s Zoricom, a ovaj takmičar joj je sledeći na listi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Goreće sve!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za 

- Zašto optužuješ Aneli da je kriva što nisi provodio vreme sa sinom i ocem, a sam si i više puta istakao da nisi mogao da se viđaš sa sinom zbog fudbala i da u tu zemlju ne možeš ući? - glasilo je pitanje.

- Aneli mi nikad ništa nije sprečavala, čak sam išao i s Noom u igraonicu. To sam rekao u besu i demantujem - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Kojoj ženi si kupovao poklone, a ona je dolazila kod tvoje tadašnje devojke i pričala da je to od tajnog obožavatelja? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma to je bila neka situacija sa mojom ženom, kada smo raskinuli i onda sam se viđao sa drugaricom kojoj sam kupio auto i roleks - odgovorio je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Da li se bojiš Zorčinih tužbi? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi će dobiti tužbe jer sam dve godine ćutala i jela g*vna. Više me to ne zanima, svako ko kaže da sam k*rva i to je tako. Kada sam govorila o golmanu i Zorici, sama se pronašla i vrlo jasno zna o čemu se radi. Ko god hoće da me tuži nek izvoli, nemam problem. Prva je Zorica, a odmah za njom i Ivan Marinković - otkrila je Kačavenda.

- Ja ne znam o čemu žena priča i kakve ljude spominje, to je bilo jedno veče kad je žena bila pijana u emisiji. Pretila mi je da ću umreti i tako dalje, nešto loše meša karte u svojoj glavi - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

