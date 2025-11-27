To što oni nisu verbalno jaki, njihov problem: Maja shvatila da je Mina ne podnosi, pa joj sasula brutalnu istinu u lice! (VIDEO)

Puče tikva!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Pričaš sa Bebicom o problemima u vezi, a tema ti je ko je koga zvao na veridbu. Da li je to vaš jedini problem? - glasilo je pitanje.

- Ma nije, spontano smo pričali o tome. Ja ću pričati s njim i svađati do kraja, ali se miriti nećemo. Ja nikad nisam porekla da mi se Filip svideo, to je to - rekla je Teodora.

- Ona je sinoć pokazivala Bebici da treba da vređa Maju, tako da je ona ta koja utiče na njegove sukobe - rekla je Kačavenda.

- On želi samo da Teodora bude pored njega i kad umre on će je zalediti da bude pored njega. Ja njemu želim da pomognem - rekao je Mića.

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Zašto si onoliko blatila Maju kod Asmina? - glasilo je pitanje.

- Ona nikad ispred mene ne bi mogla da blati Maju - rekao je Alibaba.

- Nisam je blatila već sam rekla Asminu da mora biti realan. Ona ustane i priča o sebi, morališe i kanali druge devojke - rekla je Mina.

- Imam pravo da komentarišem sve, a to što sam brutalno iskrena, a one ne mogu da mi pariraju to je druga stvar. Mina ima nešto prema meni, a sad šta je to tačno ne znam. Osetim da me ne gotivi i mislim da me jeste ogovarala,

