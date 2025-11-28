AKTUELNO

Zadruga

Zar nije lepše gledati klip iz izolacije? Aneli sa osmehom sravnila Luku sa zemljom, Ivan pružio podršku njoj i Asminu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović ogovara Aneli Ahmić kod Anite Stanojlović i Mine Vrbaški.

- Zar nije lepše pogledati onaj snimak iz izolacije gde mama i tata razgovaraju ili ovo gde bivši momak gleda kako da ocrni bivšu devojku? Ja znam da on ide od čoveka do čoveka. Verio me i napravio je predstavu od toga. Sve dođe na moje, i zapraćivanje Anite i sve. Čovek me razočarao i ubio emociju u meni - rekla je Aneli.

- Ako je ona mene izvređala je l' ne smem da komentarišem? Ona hoće da prebaci da sam zbog Anite uništio naš odnos - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi ste zajedno unuštili - rekao je Asmin.

- Asmin je u ovoj priči pobednik, ovu je izmanipulisao kako ume. Dokaztao je ono što voditelji pričaju, a ona u Izolaciji. Sve što je govorila o njemu je lagala. Nora im nije uopšte tema. Prebacuje se Stanija, prebacuje se o Janjušu... - krenula je Miljana.

- Ideš 12 puta na abortuse. Nemaš menstruacije zbog abortusa - rekao je Asmin.

- E, evo ga monstrum! Ku*va je ona što te rodila. Ona je sve priznala - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luke je defintiivno oštećena stranka, ali ne možemo da zaboravimo odnos koji su oni imali. Plan koji su imali Aneli i Luka i on napravi prvi kiks, a to je Maja, e posle toga je odnos Aneli i Asmina samo produkt cele priče. Niko nije mogao da pretpostavi da će ovo ovako da bude. Luka nema snagu i nema umeće da se izbori sa svim ovim, pogotovo sa Asminom. Ne možemo da zaboravimo ružne reči, ali moramo da podržimo ako ovako bude - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

AU, KAKAV BLAM! Uroš OVIM poklonom demolirao Aneli Ahmić, pa Sandra priložila dokaze kojim je sravnila Luku sa zemljom! (VIDEO)

Domaći

Aneli prevarila Luku sa Stefanom Karićem?! Miljana ubeđena da su Ahmićeva i Vujović u FEJK ODNOSU, on otkrio kada bi raskinuo sa njom (VIDEO)

Zadruga

Nije mogla da prećuti: Aneli žestoko zamerila Jakšićki flert sa Lukom, ona udarila kontru i proglasila ga mlakonjom! (VIDEO)

Zadruga

Možda pogledam u prolazu: Anita nastavila da raskrinkava Luku i njegove namere, Aneli hladna kao led! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Terza pružio punu podršku Aneli Ahmić, otkrio da će on biti njen zaštitnik, pa je proglasio žrtvom! (VIDEO)

Zadruga

Povlači ručnu: Aneli donela odluku da prekine komunikaciju s Alibabom i precrta Luku, a s ovim takmičarom nastavlja da flertuje! (VIDEO)