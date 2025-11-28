Zar nije lepše gledati klip iz izolacije? Aneli sa osmehom sravnila Luku sa zemljom, Ivan pružio podršku njoj i Asminu (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović ogovara Aneli Ahmić kod Anite Stanojlović i Mine Vrbaški.

- Zar nije lepše pogledati onaj snimak iz izolacije gde mama i tata razgovaraju ili ovo gde bivši momak gleda kako da ocrni bivšu devojku? Ja znam da on ide od čoveka do čoveka. Verio me i napravio je predstavu od toga. Sve dođe na moje, i zapraćivanje Anite i sve. Čovek me razočarao i ubio emociju u meni - rekla je Aneli.

- Ako je ona mene izvređala je l' ne smem da komentarišem? Ona hoće da prebaci da sam zbog Anite uništio naš odnos - rekao je Luka.

- Vi ste zajedno unuštili - rekao je Asmin.

- Asmin je u ovoj priči pobednik, ovu je izmanipulisao kako ume. Dokaztao je ono što voditelji pričaju, a ona u Izolaciji. Sve što je govorila o njemu je lagala. Nora im nije uopšte tema. Prebacuje se Stanija, prebacuje se o Janjušu... - krenula je Miljana.

- Ideš 12 puta na abortuse. Nemaš menstruacije zbog abortusa - rekao je Asmin.

- E, evo ga monstrum! Ku*va je ona što te rodila. Ona je sve priznala - rekla je Miljana.

- Luke je defintiivno oštećena stranka, ali ne možemo da zaboravimo odnos koji su oni imali. Plan koji su imali Aneli i Luka i on napravi prvi kiks, a to je Maja, e posle toga je odnos Aneli i Asmina samo produkt cele priče. Niko nije mogao da pretpostavi da će ovo ovako da bude. Luka nema snagu i nema umeće da se izbori sa svim ovim, pogotovo sa Asminom. Ne možemo da zaboravimo ružne reči, ali moramo da podržimo ako ovako bude - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić