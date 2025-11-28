AKTUELNO

PLJUŠTE PROZIVKE I UVREDE: Zorica na stubu srama jer je prišla Bebici, Kačevenda jedva dočekala da je ponizi (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičarima je pušten snimak na kojem Zorica MArković i Nened Macanović Bebica komentarišu Teodoru.

- Meni je Zorica prišla da pričamo o Teodori - rekao je Bebica.

- JA sam prišla njemu i pitala ga kako je - rekla je Zorica.

- ONa nije došla da spusti loptu, samo me je pitala kako sam - dodao je Bebica.

- Ma ova matora dronfulja je odmah došla da se pravi pametna - rekla je Milica.

- Vidi ovu prostituktu, samo etiketa fali, majmunsko faco - rekla je Zorica.

- Tebi je on dirao decu i rekao da ti da si ovakva onakva,. Kanto raspala ti svima pružaš ruku pomirenja - rejkla je Kačavenda.

- Ma ti nekome kažeš nešto, Ja ne vidim kako izgledaš ali vidim da si trula od alkohola i od zlobe - rekal je Zorica.

- Sram te bilo idi stavili lažni kačket od NAde Topčagić- dodala je MIlena.

- Zlo jedno, sve si izdala, niko neće da te je*e - nastavila je Bosna.

- Sikter propalitetu - rekla je Zorica,.

