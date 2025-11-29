AKTUELNO

Zadruga

UBIJA MI ZADNJI ATOM SNAGE: Janjuš otkrio šta posebno zamera Mileni Kačavendi, ona mu ODBRUSILA: Ne pitam te za savet! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici Elite danas biraju najnaporniju osobu. Marko Janjušević Janjuš istakao je da mui smeta napornost Milene Kačavende.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naporan mi je čovek koji mi ubija zadnji atom snage za ovim stolom. Na prvom mestu moja Milka, Milena. Toliko voli da dobacuje za crnim stolom, nikome ne dopušta da kaže svoj stav, to je veliki, preveliki problem. Ja joj kažem da ne radi to, ali ona ne sluša - kazao je Janjuš.

- Ne pitam te za savet - dodala je Milena.

- Milena, Mića i Ivan - rekao je Janju

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Takmičari

#ZADRUGA ELITA

#učesnici

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nije mu pošlo za rukom: Luka uložio zadnji atom snage da podigne Aneli, ona nikad tužnija! (VIDEO)

Zadruga

Ne želiš da budem žrtva? Luka uložio zadnji atom snage da vrati Aneli u krevet, ona mu provalila plan! (VIDEO)

Zadruga

Janjuš uložio poslednji atom snage da osvesti Luku, ali bezuspešno: Ova rečenica mu nikako ne dopire do mozga! (VIDEO)

Zadruga

Ovo ni pas s maslom ne bi pojeo: Ivan dao zadnji atom snage da ponizi Jelenu, pa otkrio šta je jedino što traži od nje! (VIDEO)

Zadruga

TAKO SE PONAŠA PRAVI MUŠKARAC: Sara zaboravila na dostojanstvo, pa dala zadnji atom snage da ponovo pridobije Anđela! (VIDEO)

Zadruga

U svom stilu: Đedović za najneuljudnije naveo svoje bliske osobe, pa otkrio šta zamera Kačavendi (VIDEO)