KREZAVA NAKAZO: Bebica ušao u žestok verbalni klinč sa Ivanom, on razotkrio detalje njegovog razgovora sa Teodorom: DOGOVARALI STE SE DA... (VIDEO)

Bukti rat!

Učesnici Elite danas biraju najnaporniju osobu.

- Miljana, Milena i Aleksandra Jakšić - rekla je Aleksandra Babejić.

- Uroš nije naporan, on je bezobrazan. Ja ću da navedem ljude koji su pokazali veliku mržu, pa zbog toga ne daju drugom da iskaže svoj stav. Prvi je krezavi degenerik - rekao je Bebica.

- Moram da kažem da su jutros Teodora i Bebica dogovarali šta će da jedu, ona mu je rekla da ne posoli previše jaja i viršle - kazao je Ivan.

- Ivane, ti si jedan psihopata. Bebice, izvini što sam ti ikada rekla da si psiho - dodala je Teodora.

- Na drugom mestu je Sofija, stalno nas uhodi, Teodoru i mene. Na trećem mestu je Jovana Mitić - kazao je Bebica.

- Dušica je na prvom mestu, više je niko i ne sluša kad ustane da priča. Na drugom mestu je Milena. Misli da sve zna, u sve se meša. Ona kao da zna sve o nama ovde, na trećem mestu je Miljana - kazala je Boginja.

- Na prvom mestu je Luka, na drugom mestu je Jovana Mitić. Na trećem mestu je Maja - rekla je Anita.

