NAPETO DO SAMOG KRAJA: Matora otkrila koji učesnici su po njenom mišljenju NAJNAPORNIJI! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas biraju najnaporniju osobu. Prvi je svoj stav iskazao Luka Vujović.

- Kako što sam i rekla, Ivan je na prvom, Milena na drugom, a na trećem je Aleksandra Jakšić - kazala je Teodora.

- Naporno mi je kada me poštuju više noviji učesnici, a stari se konstantno degradiraju. Gledaću da izbegnem te ljude, da ne bih morala žestoko da se posvađam sa pojedincima. Mića je na prvom mestu, on nema osećaj za mene, ali volim da uđem sa njim u neku polemiku. Pečenica, moj drug je veoma naporan. Naporna mi je Rada - kazao je Ilija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

