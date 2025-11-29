SVOM FANU NEĆU DAVATI NA ZNAČAJU: Maja optužila Anitu da je pokušala da baci LJAGU na nju, Aneli istakla koja Asminova tvrdnja na njen račun je neistinita! (VIDEO)

Haos!

Učesnici Elite biraju osobu koja je o njima izrekla najveću laž. Prva je svoj stav na današnju temu iskazala Mina Vrbaški.

- Asmin je izrekao najveću laž. Najveća laž je da sam menjala tampon u kolima dok sam bila pored njega - rekla je Aneli.

- Najveću laž izrekla je Anita, koja je rekla da sam ja sa drugarom Filipom bila intimna. Ovo je poslednji put da ću svom fanu davati toliku pažnju - kazala je Maja.

- Mnogo se laži izreklo na moj račun od strane učesnika. Pored gomile izrečene laži, najveća od svih je da sam pe*er - kazao je Anđelo.

- Nema veće laži od lažnog prijatelja, on je najveći lažov - kazao je Bebica.

- Da sam nar*koman, što je rekla Aneli - kazao je Nerio.

- Takođe to da sam nar*komanka, što je rekla Aneli - dodala je Hana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.