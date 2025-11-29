Haos!
Učesnici Elite biraju osobu koja je o njima izrekla najveću laž. Prva je svoj stav na današnju temu iskazala Mina Vrbaški.
- Asmin je izrekao najveću laž. Najveća laž je da sam menjala tampon u kolima dok sam bila pored njega - rekla je Aneli.
- Najveću laž izrekla je Anita, koja je rekla da sam ja sa drugarom Filipom bila intimna. Ovo je poslednji put da ću svom fanu davati toliku pažnju - kazala je Maja.
- Mnogo se laži izreklo na moj račun od strane učesnika. Pored gomile izrečene laži, najveća od svih je da sam pe*er - kazao je Anđelo.
- Nema veće laži od lažnog prijatelja, on je najveći lažov - kazao je Bebica.
- Da sam nar*koman, što je rekla Aneli - kazao je Nerio.
- Takođe to da sam nar*komanka, što je rekla Aneli - dodala je Hana.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.