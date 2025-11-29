AKTUELNO

Zadruga

SVOM FANU NEĆU DAVATI NA ZNAČAJU: Maja optužila Anitu da je pokušala da baci LJAGU na nju, Aneli istakla koja Asminova tvrdnja na njen račun je neistinita! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Učesnici Elite biraju osobu koja je o njima izrekla najveću laž. Prva je svoj stav na današnju temu iskazala Mina Vrbaški.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je izrekao najveću laž. Najveća laž je da sam menjala tampon u kolima dok sam bila pored njega - rekla je Aneli.

- Najveću laž izrekla je Anita, koja je rekla da sam ja sa drugarom Filipom bila intimna. Ovo je poslednji put da ću svom fanu davati toliku pažnju - kazala je Maja.

- Mnogo se laži izreklo na moj račun od strane učesnika. Pored gomile izrečene laži, najveća od svih je da sam pe*er - kazao je Anđelo.

- Nema veće laži od lažnog prijatelja, on je najveći lažov - kazao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da sam nar*koman, što je rekla Aneli - kazao je Nerio.

- Takođe to da sam nar*komanka, što je rekla Aneli - dodala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO: Mina otkrila koja tvrdnja na njen račun je NAJVEĆA laž, obratila se Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

VUKODLAKU JEDAN DLAKAVI: Slađa optužila Sandru da joj je uprljala kombinezon, pa iznela SALVU UVREA na njen račun! (VIDEO)

Zadruga

NE MOŽE DA SE OPERE! Anđela pokušala da spere LJAGU sa sebe zbog svog ALAVOG ponašanja na rođendanu, Gastoz ZAURLAO na nju: Nikada ne možeš da budeš i

Zadruga

'ZAVRŠILI SMO ZA SVA VREMENA, NE SPOMINJITE MI JE!' Janjuš ZAUVEK stavio tačku na odnos sa Aneli, ona pokušava da spreči UDAR na nju: On je PATOLOŠKI

Zadruga

Obračun trese Belu kuću! Dačo i Aneli zaratili, pale najteže uvrede na račun porodica: Asmin doleteo da reaguje (VIDEO)

Zadruga

TENZIJA RASTE! Maja pokušala da se opravda jer je potkačila Mionu kod Stanislava, udarila na nju zbog stajlinga: Ona mi je klasičan primer PROVINCIJAL