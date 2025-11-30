AKTUELNO

ŠOK! Alibaba čuo da Luka traži nešto od Maje, odmah ga ponizio: Brate, on kao žena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da prećuti!

Asmin Durdžić čuo je da Luka Vujović nešto traži od Maje Marinković, te je tako odmah izljubomorisao i upitao o čemu se radi.

- Šta hoće on (Luka) - pitao je Asmin.

- Sočiva da mu dam - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sočiva?! On kao žena - rekao je Asmin i dodao:

- Pa ne treba da gleda dok je u vezi - rekao je on.

- A je l'?! Si pratio Stanislava i njegova izlaganja - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne pratim ja nikoga, ja imam stav, dok žena poštuje, ja nju poštujem kao kraljicu, ali kad pogreši onda joj je*em mater - rekao je Durdžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

