Za mene muškarac ne udara ženu: Ivan demolirao Asmina i Bebicu, Teodora pokušala da ga ponizi, pa dobila povratnu (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ne znam, svašta bih rekao...Kada bih stvarno pričao kako mislim, samo ne kao Uroš, ja mislim da bi pola njih napravilo haos. Stojim pri tome da ću uvek da podržim ovaj njihov trenutni odnos, dokle će da traje, ne znam. Aneli se nije promenila, sve više plače, to više govori o njenim emocijama, za razliku od Asmina, ja ne vidim da se on smirio, vidim da je sve napetiji i napetiji. Bebica mu je rekao sada, koliko su to kvarni i pokvareni ljudi, da od početka govori da on nije ničiji prijatelj, koji si ga ku*ac zvao na veridbu gnjido?! Umesto da sada bude mnogo emotivniji, on priznaje da je gori i gori, jedva čekam da on svima je*e mater, samo da vidim kome i zbog čega. Postaje sve više arogantan i misli da je on ovde Bogom dan, počeo je da utišava i govori ko će gde da sedi...Mislim da si folirant, da si se uljuljkao, ti sada Boru kao ućutkuješ, a nervira me jer tebi niko ništa ne sme da kaže. Počeo si da me gađaš danas, jer si takvu glupost lupio, ali je i to deo tvoje igre. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Ivan.

- O Asminu nisam promenila mišljenje uopšte, slažem se sa Ivanom što je rekao da si se istripovao, ali su ti ovi ljudi to dozvolili. 90 odsto ljudi su pi*kice, mogu na mene da skaču, ali tebi ne smeju. Za mene nisi muškarac, za mene muškarac ne udara ženu, za mene muškarac ne vređa ženu. Ovo vezano za Aneli, mislim da igraš igru, da ti to tako odgovara, s obzirom da se sećam da kada si tek došao iz izolacije, neko ti je postavio pitanje, ti si rekao da je užasno, fuj, pravio je takve face kao da je sa nekim miševima i bubašvabama u izolaciji - rekla je Teodora.

- Danas smo pričali o tome što je on izjavio, nema logike da on to izjavi, jer mi je rekao u Odabranima: "Hajmo ženo, idemo u izolaciju", potukli se i smejali se, normalno smo išli na žurku posle toga. Tu je on slagao, on ima taj poremećaj da slaže - rekla je Aneli.

- Ako ostanemo, pojjačaću - rekao je Asmin

- To ne možeš, jer ti ja to ne dam - rekla je Aneli.

- Da li je hteo da dokaže i da to neko čuje?! Znači kaže petao da čuje kokoška, da li je hteo da čuje Maja ili je poenta da i dalje stoji pri stavu da mu se gadiš?! Ne znam šta je poenta, ali gde sam provalila da je on folirant, jeste da kada je stiglo pitanje da ste dobri, on je odmah promenio ploču...Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić